Андрей Аршавин: "У "Спартака" не чемпионский состав"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России, игрок "Кайрата" Андрей Аршавин, выразил мнение, что "Спартак" не обладает в текущем сезоне составом, способным завоевать чемпионский титул. После 11 матчей красно-белые лидируют в турнирной таблице, завтра им предстоит встреча 12-го тура против ЦСКА.

- К сожалению, я видел игру "Спартака" с АЕКом, видел матчи с "Краснодаром" и "Локомотивом", видел игру на Кубок, которую они проиграли "СКА-Хабаровску", - цитирует ТАСС Аршавина. - С "Краснодаром" и "Локомотивом" "Спартак" выглядел внушительно, но не могу сказать, что он выглядел так и дальше. На мой взгляд, по игрокам у "Спартака" не чемпионский состав.

Я, конечно, болею за "Зенит", но, несмотря на это, мне все равно больше нравится его футбол, наравне с ЦСКА. Интересно наблюдать за "Ростовом", потому что он играет нетрадиционную для нынешнего футбола схему 3-5-2 с не самыми сильными футболистами, при этом он добивается результата. У команды есть свой почерк, за ней интересно наблюдать.