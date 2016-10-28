18:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Андрей Аршавин: "У "Спартака" не чемпионский состав"

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Бывший нападающий "Зенита" и сборной России, игрок "Кайрата" Андрей Аршавин, выразил мнение, что "Спартак" не обладает в текущем сезоне составом, способным завоевать чемпионский титул. После 11 матчей красно-белые лидируют в турнирной таблице, завтра им предстоит встреча 12-го тура против ЦСКА.

- К сожалению, я видел игру "Спартака" с АЕКом, видел матчи с "Краснодаром" и "Локомотивом", видел игру на Кубок, которую они проиграли "СКА-Хабаровску", - цитирует ТАСС Аршавина. - С "Краснодаром" и "Локомотивом" "Спартак" выглядел внушительно, но не могу сказать, что он выглядел так и дальше. На мой взгляд, по игрокам у "Спартака" не чемпионский состав.

Я, конечно, болею за "Зенит", но, несмотря на это, мне все равно больше нравится его футбол, наравне с ЦСКА. Интересно наблюдать за "Ростовом", потому что он играет нетрадиционную для нынешнего футбола схему 3-5-2 с не самыми сильными футболистами, при этом он добивается результата. У команды есть свой почерк, за ней интересно наблюдать.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (3)
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konstantin sh

Да, вчера у Зенита была чемпионская игра с Анжи!

19:01

Коновалов

Чипсы - вредны для мозга ! Дети, послушайте доктора, не жрите чипсы !!!)

18:51

lavric999

Согласен с Аршавиным. Незнаю, за счет чего, Спартак пока на первом месте! Но, полагаю, скоро полетит вниз!

18:36

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