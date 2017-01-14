Андрей Аршавин: "У игроков "Спартака" нет класса"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин высказал мнение, что предпосылок для провала "Спартака" во второй части сезона нет, сообщает Газета.ru. Россиянин отметил, что для чемпионства у красно-белых есть все, кроме спортивных результатов.

– Комментируя перипетии нынешнего российского чемпионата, вы сказали, что у текущего лидера "Спартака" нечемпионский состав. За счет чего же тогда красно-белые возглавляют турнирную таблицу?

– На самом деле москвичи показывают хорошую, сбалансированную игру. У их действий есть структура, видно, чего команда хочет на поле. При этом класса "Спартаку" все равно не хватает. Смотрите сами: он сначала обыгрывает "Оренбург" в чемпионате, затем уступает "СКА-Хабаровску" в Кубке. Однако классная команда даже при отсутствии игры за счет мастерства футболистов должна вытягивать такие матчи. У "Спартака" нет запаса прочности, именно класса игроков. У любой команды в любом сезоне есть матчи, когда игра не клеится, но все равно лидеры решают исход в одном-двух эпизодах.

– Нет ощущения, что после зимней паузы спартаковская игра может развалиться?

– Я особо не задумывался над этим вопросом. Мне кажется, предпосылок для провала точно нет. Наставник команды Массимо Каррера все-таки не первый день в футболе. Он долго работал в "Ювентусе".

– А вообще вас первое место "Спартака" удивляет?

– Мы просто не привыкли видеть "Спартак" на первом месте. Он давно там не был. В последнее время во главе ЦСКА и "Зенит". С другой стороны, у "Спартака" хороший стадион и всегда были деньги.

– Пора становиться чемпионами?

– Это было бы логично. Все для этого есть, остается только добавить спортивные результаты.