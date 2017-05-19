Андрей Аршавин: "Спартак" заслужил чемпионство"

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что "Спартак" заслужил победу в чемпионате России. Также он отметил хорошее взаимопонимание между футболистами и главным тренером Массимо Каррерой.

- Все в чемпионате России заканчивается достаточно закономерно – команды примерно на тех местах, что и заслуживают, - цитирует "Р-Спорт" Аршавина. - Конечно, всем поклонникам питерского клуба пережить этот факт трудно, но, если объективно, "Спартак" чемпионство заслужил. Да и должен был он когда-то снова стать первым. Соперники выглядели нормально, особенно "Зенит" осенью, но "Спартак" же и на зиму ушел с отрывом. Поэтому да – надо говорить о том, что он прибавил. За счет чего? Мне трудно сказать, потому что я не только не нахожусь в этой команде, но и никогда в ней не находился. Мне, опять же, трудно судить, но то, что между тренером и игроками в нынешнем "Спартаке" отличный контакт, видно даже из Казахстана. Они едины, а это всегда залог побед.

Перед Лигой чемпионов усиливаться, безусловно, надо, хотя "Спартак" играл симпатично и боевито. Но насколько такого футбола будет хватать в Лиге чемпионов – посмотрим. О каких позициях думал бы в первую очередь? Об обороне. Причем даже не о конкретных позициях в ней, а о защитной линии в целом.