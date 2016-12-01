16:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Андрей Аршавин: "Первое место разыграют "Спартак" и "Зенит"

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Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин дал свой прогноз на борьбу за чемпионство в Англии и России. По словам экс-игрока сборной России, первое место в РФПЛ разыграют "Спартак" и "Зенит".

- В Англии две команды будут бороться за чемпионство - "Манчестер Сити" и "Арсенал", - приводит пресс-служба УЕФА слова Аршавина. - Пусть даже "Челси" сейчас и на первом месте. В России первое место разыграют "Спартак" и "Зенит".

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/news/newsid=2427100.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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bond1951

не прогназируй а доигрывай оракул доморощенный

17:10

С.С.Горбунков

Андрюша, почём чипсы для народа ?)))

17:03

баламошка

Вы титул купить только можете. Ещё Газовик свой притащили в РФПЛ, набобы газовые.

17:01

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