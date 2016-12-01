Андрей Аршавин: "Первое место разыграют "Спартак" и "Зенит"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин дал свой прогноз на борьбу за чемпионство в Англии и России. По словам экс-игрока сборной России, первое место в РФПЛ разыграют "Спартак" и "Зенит".
- В Англии две команды будут бороться за чемпионство - "Манчестер Сити" и "Арсенал", - приводит пресс-служба УЕФА слова Аршавина. - Пусть даже "Челси" сейчас и на первом месте. В России первое место разыграют "Спартак" и "Зенит".
bond1951
не прогназируй а доигрывай оракул доморощенный
17:10
С.С.Горбунков
Андрюша, почём чипсы для народа ?)))
17:03
баламошка
Вы титул купить только можете. Ещё Газовик свой притащили в РФПЛ, набобы газовые.
17:01