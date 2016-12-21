Андрей Аршавин: "Файзулин два года не играет, потому что заработал себе артрит"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин рассказал, как проходит восстановление от травмы игрока "Зенита" Виктора Файзулина. В последний раз 30-летний футболист выходил на поле 20 сентября 2015 года в матче против "Амкара".

– Файзулин два года не играет из-за того, что ему так же, только давно в Находке, делали операцию, и после нее он до конца недотренировал ногу, – сказал в эфире официального канала "Кайрата" в YouTube Аршавин. - Он колено в итоге не полностью "сделал". И выявилось это только через 10 лет, потому что не до конца колено выгибалось, и он заработал себе артрит.