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Андреас Гранквист: "Я испугался, когда Газинский закрыл глаза"

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Полузащитник "Краснодара" Андреас Гранквист в эфире телепередачи "Все на футбол" отметил, что испугался, когда его партнер по команде Юрий Газинский потерял сознание в столкновении с хавбеком "Зенита" Хави Гарсией. По словам шведа, он сначала не понял, что россиянин получил тяжелый удар.

- Я не видел самого момента столкновения Газинского и Хави Гарсии, - заявил Гранквист. - Ждал, чтобы Юра поднялся, и мы могли продолжить. Но что-то пошло не так - он не реагировал на вопросы. Я спрашивал, нужен ли ему доктор. Потом Юра закрыл глаза, и я немного испугался. Врач прибежал быстро, Юра очнулся. Стало понятно, что все хорошо.

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