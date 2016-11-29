Андреас Гранквист: "Я испугался, когда Газинский закрыл глаза"

Полузащитник "Краснодара" Андреас Гранквист в эфире телепередачи "Все на футбол" отметил, что испугался, когда его партнер по команде Юрий Газинский потерял сознание в столкновении с хавбеком "Зенита" Хави Гарсией. По словам шведа, он сначала не понял, что россиянин получил тяжелый удар.

- Я не видел самого момента столкновения Газинского и Хави Гарсии, - заявил Гранквист. - Ждал, чтобы Юра поднялся, и мы могли продолжить. Но что-то пошло не так - он не реагировал на вопросы. Я спрашивал, нужен ли ему доктор. Потом Юра закрыл глаза, и я немного испугался. Врач прибежал быстро, Юра очнулся. Стало понятно, что все хорошо.