Андреа Д'Амико: "Очень престижно, что Кришито и Боккетти становятся своими в России"

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы Доменико Кришито из "Зенита" и Сальваторе Боккетти из "Спартака", в интервью еженедельнику "Футбол" рассказал о недавней встрече со своими клиентами. Он добавил, что рад успехам защитников в России.

– В России вы провели более двух недель. Чем вызвано столь длительное пребывание?

– Для меня это нормально. Мои клиенты выступают во многих странах – в Италии, Англии, Германии, Канаде, России. Я их навещаю, не только если появляются оперативные деловые вопросы, мне как агенту важен постоянный контакт с ребятами – видеть, чем они живут, чувствовать их настроение. Многих я веду с юношеского возраста.

– Куда ходили в этот раз с Кришито и Боккетти?

– Посетил тренировку "Зенита" перед матчем со "Спартаком". А если вы про культурный досуг, то никуда с футболистами не выбирался. У них жесткий график, дома семьи. А вот в 2011 году, когда Доменико Кришито подписал контракт с "Зенитом", отправились вместе на знакомство с Петербургом. Побывали в известных на весь мир соборах – Исаакиевском и Спасе-на-Крови, посмотрели реки и каналы. После чего мы с Кришито сошлись в том, что Санкт-Петербург – это огромная Венеция. Замечу, что для меня очень важно и престижно, что мои клиенты осваиваются и становятся своими именно в России. Горжусь этим.

– Почему?

– Ваша страна ассоциируется с великой мыслью, мировыми открытиями. Многих русских представителей науки, искусства и культуры знают в каждой стране. И еще – Россия многонациональное государство, здесь разговаривают на разных языках, соседствуют непохожие друг на друга культуры. Умение интегрироваться в такой мир говорит об уровне развития личности, что для футбола тоже очень важно. Когда в 2010 году я привез в Казань Боккетти, он с энтузиазмом адаптировался к вашим реалиям, с радостью открывал новое, никогда ни на что не жаловался, сразу выучил язык. Потом женился на русской девушке, здесь у него родились двое детей. И вполне возможно, что после окончания карьеры он останется в России жить.