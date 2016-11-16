Андреа Д'Амико: "Интерес к Кришито был из Италии, но он не хочет покидать "Зенит"

Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д’Амико отметил, что игрок всем доволен в российском клубе. При этом он не стал отрицать, что Кришито интересуются итальянские клубы.

– Ему очень хорошо работается с Луческу, он счастлив здесь, в Петербурге, – цитирует РИА "ФАН" Д’Амико. – И он рад остаться здесь, потому что это невероятные чувства – работать с таким тренером в таком городе.

Каждый трансферный период итальянские журналисты спрашивают меня, когда же Доменико вернется в "Наполи", миланский "Интер" или какой-нибудь другой клуб. Да, некоторый интерес с их стороны был, еще было общение с "Фиорентиной". Но Кришито не хотел покидать клуб, а "Зенит" не хотел его продавать. Поэтому не стоит видеть в происходящем что-то странное. Все хорошо. Он мог бы играть где угодно. Большие клубы им интересуются. Мы же говорили с вами об интересе "Интера", "Наполи". Там нет проблем с зарплатами.