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Андреа Д'Амико: "Интерес к Кришито был из Италии, но он не хочет покидать "Зенит"

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Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д’Амико отметил, что игрок всем доволен в российском клубе. При этом он не стал отрицать, что Кришито интересуются итальянские клубы.

– Ему очень хорошо работается с Луческу, он счастлив здесь, в Петербурге, – цитирует РИА "ФАН" Д’Амико. – И он рад остаться здесь, потому что это невероятные чувства – работать с таким тренером в таком городе.

Каждый трансферный период итальянские журналисты спрашивают меня, когда же Доменико вернется в "Наполи", миланский "Интер" или какой-нибудь другой клуб. Да, некоторый интерес с их стороны был, еще было общение с "Фиорентиной". Но Кришито не хотел покидать клуб, а "Зенит" не хотел его продавать. Поэтому не стоит видеть в происходящем что-то странное. Все хорошо. Он мог бы играть где угодно. Большие клубы им интересуются. Мы же говорили с вами об интересе "Интера", "Наполи". Там нет проблем с зарплатами.

Дополнительная информация

https://riafan.ru/575003-andrea-damiko-zhurnalisty-postoyanno-sprashivayut-kogda-krishito-vernetsya-v-italiyu

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