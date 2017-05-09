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Андреа Д'Амико: "Гаттузо мог оказаться в "Анжи" и "Спартаке"

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Известный агент Андреа Д'Амико в интервью еженедельнику "Футбол" рассказал, что бывший полузащитник "Милана" Дженнаро Гаттузо мог дважды оказаться в России. Интерес к игроку проявляли "Анжи" и "Спартак".

– Дель Пьеро мог оказаться в российском клубе?

– Нет. Этого варианта никогда не было. А вот Гаттузо мог дважды.

– Когда первый раз?

– Во времена расцвета "Анжи". Предложение Сулеймана Керимова было сказочным по деньгам, но "Анжи" тогда еще только собирался штурмовать европейские высоты, а Дженнаро играл с "Миланом" в Лиге чемпионов. Керимов был настойчив, но решение Гаттузо понял.

– От кого поступило повторное предложение из нашей страны?

– Приглашал "Спартак", когда его тренировал Валерий Карпин. В тот раз переход был очень близок, мы почти обо всем договорились. Но Гаттузо получил травму, и вариант со "Спартаком" отпал. Жаль.

Дополнительная информация

https://www.ftbl.ru/interview/andrea-damiko-spartak-dlya-bokketti-ne-tolko-proshloe-i-nastoyashhee-no-i-budushhee/

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