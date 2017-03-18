Анатолий Мещеряков: "Смешно слышать, что "Зенит" стимулирует "Локомотив"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после ничьей со "Спартаком" (1:1) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что ему понравилась самоотдача игроков, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По словам Мещерякова, ему смешно слышать информацию о том, что "Зенит" стимулировал "Локомотив".

– В первую очередь понравилась самоотдача игроков, – подчеркнул Мещеряков. – Видно, что формируется тот состав, который будет постоянно играть. Во втором тайме сказался уход Тарасова, без него пришлось не просто. А так, вопросов к игрокам не осталось.

– "Зенит" стимулировал "Локомотив"?

– С удивлением прочел это. Как бы сказать помягче. Футбол – это такая игра, в которой подобное не требуется. История, что кто-то стимулирует игроков "Локомотива" для меня смешна.