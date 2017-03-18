19:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Смешно слышать, что "Зенит" стимулирует "Локомотив"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после ничьей со "Спартаком" (1:1) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что ему понравилась самоотдача игроков, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По словам Мещерякова, ему смешно слышать информацию о том, что "Зенит" стимулировал "Локомотив".

– В первую очередь понравилась самоотдача игроков, – подчеркнул Мещеряков. – Видно, что формируется тот состав, который будет постоянно играть. Во втором тайме сказался уход Тарасова, без него пришлось не просто. А так, вопросов к игрокам не осталось.

– "Зенит" стимулировал "Локомотив"?

– С удивлением прочел это. Как бы сказать помягче. Футбол – это такая игра, в которой подобное не требуется. История, что кто-то стимулирует игроков "Локомотива" для меня смешна.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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waleriy

А что он сумму не озучил- каждому игроку по 30 тысяч бакинских рублей.

19:25

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ага. сам обос*ался, а Локо стимулировал)). Зениту с таким тренером ничего не светит. только кони в состоянии что-то сделать.

19:22

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