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Анатолий Мещеряков: "Самедов в "Спартаке"? Подождем до понедельника"

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В СМИ появилась информация о том, что сегодня полузащитник "Локомотива" Александр Самедов и его представители встретятся с руководством клуба, чтобы решить дальнейшую судьбу игрока. Ранее сообщалось, что за переход 32-летнего полузащитника "Спартаку" нужно заплатить "Локомотиву" 5 миллионов евро.

По данным "Известий", "железнодорожники" снизят цену на футболиста до 4 миллионов евро. При этом 1 миллион из этой суммы выплатит лично Самедов, еще 3 миллиона оплатят красно-белые. За комментариями "СЭ" обратился к председателю совета директоров "Локомотива" Анатолию Мещерякову.

– Пока не готов комментировать ситуацию с Самедовым. Как что-то будет, все объявим, – сказал Мещеряков.

– Какова вероятность, что он уйдет в "Спартак" в ближайшее время?

– Тоже не готов сказать. Думаю, о чем-то можно будет говорить в понедельник. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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merniloskut

Пусть Самедов ещё лям добавит!)))

15:33

DJDF

Видать Глушак на карпоративе сказал: "давай к нам!", а Самедов бегом к руководству, радостный такой: " меня в Спартак приглашают!" А он так никому не нужен!

15:33

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