18:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Самедов и Миранчук? Из "Локомотива" может уйти любой игрок"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что из команды может уйти любой из футболистов. Ранее СМИ сообщали об интересе со стороны "Спартака" к полузащитникам железнодорожников Александру Самедову и Алексею Миранчуку.

- История очень простая: из любой команды в любой момент может уйти любой игрок, - приводит ТАСС слова Мещерякова. - Слухи про конкретные переходы не имеет смысла обсуждать в принципе, если их кто-то запускает, значит, это кому-нибудь нужно. Каждый вменяемый человек понимает, что слухи есть слухи. "Спартак" вот комментирует слухи об уходе главного тренера, завтра кто-нибудь скажет, что уходит главный тренер сборной - это полный бред.

Заинтересованы ли мы в Самедове и Миранчуке? Мы заинтересованы в футболисте, который играет и будет продолжать отдавать всего себя игре за футбольный клуб с известнейшим названием "Локомотив" на приемлемых условиях.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3807895

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КОММЕНТАРИИ (1)
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EnsiferumSP

Во всём виноват Денисов.

18:48

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