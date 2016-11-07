18:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Анатолий Бышовец: "Зенит" близок к победе, "Терек" может остаться третьим"

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Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец предположил, что "Спартак" сумеет остаться лидером чемпионата России перед зимней паузой. По его словам, третье место вполне может занять "Краснодар" или "Терек".

– Вероятно, лидером останется "Спартак", – сказал Бышовец. – Но и "Зенит" близок к победе. Не думаю, что поражение в матче с "Тереком" может как-то сказаться на моральном состоянии команды. У них высокий потенциал.

Что касается ЦСКА, сейчас команда находится в сложной ситуации. Проблемы, в свою очередь, создает совмещение чемпионата России и еврокубков. Встречи в российском первенстве в настоящее время проходят в дискомфортных климатических условиях. Тем более и физическое, и психологическое состояние армейцев напряженное.

Мне кажется, что третью строку займет либо "Краснодар", если им удастся восстановить боевой состав, либо ее удастся сохранить "Тереку". (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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_Адекватный член.

Даже свои болелы не верят в победу ослов)))

18:44

bond1951

неуч не гони ЦСКА будет 1

18:42

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