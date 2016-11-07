Анатолий Бышовец: "Зенит" близок к победе, "Терек" может остаться третьим"

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец предположил, что "Спартак" сумеет остаться лидером чемпионата России перед зимней паузой. По его словам, третье место вполне может занять "Краснодар" или "Терек".

– Вероятно, лидером останется "Спартак", – сказал Бышовец. – Но и "Зенит" близок к победе. Не думаю, что поражение в матче с "Тереком" может как-то сказаться на моральном состоянии команды. У них высокий потенциал.

Что касается ЦСКА, сейчас команда находится в сложной ситуации. Проблемы, в свою очередь, создает совмещение чемпионата России и еврокубков. Встречи в российском первенстве в настоящее время проходят в дискомфортных климатических условиях. Тем более и физическое, и психологическое состояние армейцев напряженное.

Мне кажется, что третью строку займет либо "Краснодар", если им удастся восстановить боевой состав, либо ее удастся сохранить "Тереку". (Любовь КОНЯЕВА)