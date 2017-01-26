Анатолий Бышовец: "В "Спартаке" Мельгарехо не получил должного доверия ни от Аленичева, ни от Карреры"

Бывший главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец уверен, что "Спартак" ничего не потеряет от ухода нападающего Лоренсо Мельгарехо. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в состав железнодорожников.
Красно-зеленые уже пытались приобрести 26-летнего парагвайца перед его переходом в "Спартак" из "Кубани".
- Отпуская Мельгарехо, "Спартак" не теряет практически ничего, - начал Бышовец. - На мой взгляд, ему не удалось адаптироваться в команде красно-белых и проявить себя. Для этого есть объективные причины: не всегда требования, предъявляемые тренером, совпадают с возможностями игрока. Тем более, в "Спартаке" огромная конкуренция. Думаю, Мельгарехо не получил достаточного доверия ни от Аленичева, ни от Карреры.
У него отличный дриблинг, скорость, однако многое будет зависеть от того, как его примет коллектив "Локомотива". Но опыт, полученный в "Спартаке", безусловно, поможет ему сделать выводы и найти причины того, почему не получилось закрепиться в команде. (Любовь КОНЯЕВА)
Очень плохой мальчик
У него времени было на поле хоть отбавляй,но выглядел ужасно. Взять того же Зэ Луиша,которого не ругал только ленивый.Но чувствовалось ,парень выстрелит,что и случилось. А Мельгарехо по игре никакой,перспектив ноль.
14:19 26 января
russell25
Так и не понял смысла его присутствия, как отрезанный ломоть смотрелся, на какой бы позиции ни выходил. Думаю, в РЖД пойдёт лучше, главное, продать за адекватные деньги.
13:07 26 января
Ботаникум
А захочет ли эта Мельгареха вообще делать какие-то ВЫВОДЫ, когда и за простое "отбытие номера" и сидение на лавке "дают" ВЕСЬМА НЕПЛОХИЕ бабки!!! Тренерское доверие тоже надо ЗАСЛУЖИТЬ или ЗАРАБОТАТЬ!
12:44 26 января