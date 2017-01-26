12:24 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Анатолий Бышовец: "В "Спартаке" Мельгарехо не получил должного доверия ни от Аленичева, ни от Карреры"

0
0
0
3

Бывший главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец уверен, что "Спартак" ничего не потеряет от ухода нападающего Лоренсо Мельгарехо. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в состав железнодорожников.

Красно-зеленые уже пытались приобрести 26-летнего парагвайца перед его переходом в "Спартак" из "Кубани".

- Отпуская Мельгарехо, "Спартак" не теряет практически ничего, - начал Бышовец. - На мой взгляд, ему не удалось адаптироваться в команде красно-белых и проявить себя. Для этого есть объективные причины: не всегда требования, предъявляемые тренером, совпадают с возможностями игрока. Тем более, в "Спартаке" огромная конкуренция. Думаю, Мельгарехо не получил достаточного доверия ни от Аленичева, ни от Карреры.

У него отличный дриблинг, скорость, однако многое будет зависеть от того, как его примет коллектив "Локомотива". Но опыт, полученный в "Спартаке", безусловно, поможет ему сделать выводы и найти причины того, почему не получилось закрепиться в команде. (Любовь КОНЯЕВА)

СМИ: "Локомотив" готов приобрести у "Спартака" Мельгарехо

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Очень плохой мальчик

У него времени было на поле хоть отбавляй,но выглядел ужасно. Взять того же Зэ Луиша,которого не ругал только ленивый.Но чувствовалось ,парень выстрелит,что и случилось. А Мельгарехо по игре никакой,перспектив ноль.

14:19 26 января

russell25

Так и не понял смысла его присутствия, как отрезанный ломоть смотрелся, на какой бы позиции ни выходил. Думаю, в РЖД пойдёт лучше, главное, продать за адекватные деньги.

13:07 26 января

Ботаникум

А захочет ли эта Мельгареха вообще делать какие-то ВЫВОДЫ, когда и за простое "отбытие номера" и сидение на лавке "дают" ВЕСЬМА НЕПЛОХИЕ бабки!!! Тренерское доверие тоже надо ЗАСЛУЖИТЬ или ЗАРАБОТАТЬ!

12:44 26 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ