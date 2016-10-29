Анатолий Бышовец: "У Карреры нет необходимости обращаться к Романцеву"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту "СЭ" Сергею ЕГОРОВУ высказал мнение, что во встрече Олега Романцева с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой нет острой необходимости. По словам специалиста, для общения нужны общие темы и интересы.

– Мое мнение о нежелании Романцева встретиться с Каррерой? Чтобы общаться, нужны общие интересы и темы, - сказал Бышовец. - И потом, Каррера, возможно, не нуждается в общении. Он работает не так долго, но дело свое знает. Да, у Массимо пока нет достижений в "Спартаке", но это не свидетельство недостаточной квалификации. Он работал в штабе Конте в "Ювентусе" и сборной Италии. А выигрывать можно и потому, что у тебя слабый чемпионат и слабые соперники.

– Согласны с такой постановкой вопроса: если человек, работая у нас в стране, не владеет русским языком, то он не уважает и Россию?

– Абсолютно нет, не согласен.

– Но Гвардьола, Конте и Анчелотти, приезжая в другую страну, учили предварительно язык.

– Так и я, нескромно напомню, работая в Португалии, уже через три недели говорил по-португальски отдельные фразы и давал интервью. Далеко не качественно, но Аленичев был удивлен. Конечно, это зависит от лингвистических способностей. Но многие тренеры работают и без знания языка. И потом – что, получается, ни Хиддинк, ни Капелло, ни Адвокат, работая в России и не зная языка, совершенно не уважали нашу страну? Они же не делали никаких попыток изучения языка, кроме знания слов "привет" и "до свидания". Ну и "спасибо", конечно – такие деньги получали!

– Необходима ли встреча Романцева и Карреры?

– В ней, наверное, нет необходимости ни у одного, ни у второго. Им не о чем говорить, нет общей темы. Да, оба переживают за "Спартак", но каждый на своем месте. У Карреры нет необходимости обращаться к Романцеву, он работает, знает свое дело. В нем есть хорошие качества. Школа там отличная. И это видно по команде, ведь "Спартак" идет на первом месте, имеет шансы на чемпионство. Повысилась игровая дисциплина, есть твердая концепция подготовки к матчам. Вырисовываются модели игры – дома и на выезде, по ходу матча больших ошибок тренер не допускает. Каррера профессионально подготовлен, команда в него верит.