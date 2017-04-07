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Анатолий Бышовец: "Сомневаюсь, что судейство матча "Спартак" - "Зенит" будет предвзятым"

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Сегодня. Санкт-Петербург. Мирча ЛУЧЕСКУ.Мирча Луческу: "Матч со "Спартаком" может судить даже арбитр из Москвы"

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец уверен, что матч 23-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" должна обслуживать российская бригада арбитров. Специалист сомневается, что судейство в этой встрече будет предвзятым.

- Тренеру такого уровня, как Луческу, не следует обсуждать итоги матча и искать причины результатов в ком-то, а не в себе и качестве игры, - сказал Бышовец. - Для меня это удивительно. Не думаю, что арбитры допустили ошибки, которые принципиально повлияли на результат. Проблема вокруг судейства "Зенита" носит в большей степени надуманный характер.

Предстоящую игру со "Спартаком" должен судить российский арбитр. И совершенно неважно, из какого города он будет. Я сомневаюсь в том, что судейство будет предвзятым. (Любовь КОНЯЕВА)

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