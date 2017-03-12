Анатолий Бышовец: "Ситуация в "Зените" очень сложная. Но делать выводы по Луческу рано"

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец считает, что работу Мирчи Луческу во главе питерской команды необходимо оценивать по окончании сезона. При этом он отметил, что ситуация в "Зените" очень сложная. Сегодня сине-бело-голубые проиграли "Амкару" (0:1) в матче 19-го тура чемпионата России и опустились на третье место в турнирной таблице.

– "Амкар" совершенно не удивил. Команда дома играет рационально, с большой самоотдачей, нарушает все игровые связи соперников, которым не хватает скорости, непредсказуемости и индивидуального мастерства, – сказал Бышовец. – "Зенит" не смог преодолеть насыщенную оборону и мог закончить матч с большим количеством пропущенных голов.

– "Зенит" впервые с 2006 года не смог забить в трех матчах чемпионата подряд. Удивлены?

– Четкого представления и видения команды, использования всех ресурсов и возможностей игроков у Луческу нет. Отсутствует ядро команды, вокруг которых можно строить игру.

– Руководство "Зенита" имеет право спросить за результат с тренера?

– Делать выводы по работе румынского специалиста необходимо после окончания сезона.

– Спасти может только победа в чемпионате, где "Спартак" впереди на пять очков и при игре в запасе?

– Ситуация очень сложная. Многие не видят серьезных проблем "Зенита". Они очевидны. Выстраивание стратегии развития клуба не оставляет перспектив.

– В случае, если "Спартак" победит сегодня "Анжи", можно досрочно назвать имя чемпиона?

– Это будет очень близко к истине. У москвичей появится реальная возможность закончить сезон в ранге победителя чемпионата России. (Сергей АСТАХОВ)