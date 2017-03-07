Анатолий Бышовец: "После прихода Гончаренко ожидал от ЦСКА чего-то интересного"

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что в матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит" ожидал от команд большего. По его словам, армейцы должны были показать более интересную игру после прихода на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

- В матче ЦСКА – "Зенит" мы были вправе ожидать, что команды приложат все усилия, чтобы приблизиться к "Спартаку", - приводят "Известия" слова Бышовеца. - Но, к сожалению, соперники показали холодную, гроссмейстерскую ничью. Команды надежно сыграли в обороне, в связи с чем было мало запоминающихся атак. У ЦСКА было всего несколько моментов, и все они пришлись на первый тайм, а острота в действиях "Зенита" появилась лишь в концовке второго тайма после выхода Молло. С новым тренером я ждал от красно-синих чего-то интересного. Но так и не разглядел ничего, кроме пяти номинальных защитников - все растворились в новой игровой схеме. "Зениту" же в первую очередь не хватило скорости и игры при позиционной атаке.