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Анатолий Бышовец: "Переход Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" оправдан"

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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал мнение, что полузащитник "Зенита" Аксель Витсель мог бы улучшить свои игровые качества, если бы продолжил карьеру в "Ювентусе". По данным итальянских СМИ, 27-летний игрок сборной Бельгии решил перейти в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", где будет получать примерно 20 миллионов евро в год. Сам Витсель заявил, что от таких предложений не отказываются.

– В нынешнее время поступок Витселя оправдан, – приводит "Р-Спорт" слова Бышовца. – Сейчас такая тенденция, что многие игроки уезжают в Китай. Но мне кажется, что переход в "Ювентус" был бы настоящим вызовом в его карьере. Это поспособствовало бы улучшению игровых качеств Витселя. Он провел два-три хороших сезона в "Зените", желаю ему удачи в новом клубе!

По-настоящему великие игроки являются альтруистами. Для них существует только максимальный результат, только достижение высоких целей – победа в Лиге чемпионов, например. И, конечно, постоянно играть на очень высоком уровне, когда ты получаешь огромное удовольствие от самой игры.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170102/1114493493.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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