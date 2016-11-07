Анатолий Бышовец: "Не стоит сводить поражение "Зенита" от "Терека" к выкрикам комментатора"

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец сомневается, что выкрики комментатора на стадионе в Грозном повлияли на игру сине-бело-голубых в матче 13-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:2). По его словам, команда должна искать причины поражения в собственных действиях.

- Не думаю, что выкрики комментатора на стадионе как-то повлияли на два пропущенных мяча "Зенитом". Это, скорее, стечение обстоятельств, - сказал Бышовец. - Если игроки - профессионалы, то это никак не может повлиять на исход матча. В футболе и ранее возникали подобные ситуации. Сводить поражение питерцев к этому не стоит. Причины нужно искать непосредственно в игре.

Пропустить два мяча из-за выкриков комментатора? Это смешно! Конечно, такое поведение не является нормой и, безусловно, создает дискомфорт футболистам. Однако не только у "Зенита" возникают проблемы в матчах с "Тереком". Сегодня подопечные Рахимова набирают обороты и являются претендентами на зону еврокубков. (Любовь КОНЯЕВА)