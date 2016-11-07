Анатолий Бышовец: "Не стоит сводить поражение "Зенита" от "Терека" к выкрикам комментатора"

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец сомневается, что выкрики комментатора на стадионе в Грозном повлияли на игру сине-бело-голубых в матче 13-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:2). По его словам, команда должна искать причины поражения в собственных действиях.
- Не думаю, что выкрики комментатора на стадионе как-то повлияли на два пропущенных мяча "Зенитом". Это, скорее, стечение обстоятельств, - сказал Бышовец. - Если игроки - профессионалы, то это никак не может повлиять на исход матча. В футболе и ранее возникали подобные ситуации. Сводить поражение питерцев к этому не стоит. Причины нужно искать непосредственно в игре.
Пропустить два мяча из-за выкриков комментатора? Это смешно! Конечно, такое поведение не является нормой и, безусловно, создает дискомфорт футболистам. Однако не только у "Зенита" возникают проблемы в матчах с "Тереком". Сегодня подопечные Рахимова набирают обороты и являются претендентами на зону еврокубков. (Любовь КОНЯЕВА)
crazysun78
предлагаю ввести видеоповторы, отменить правило "вне игры" вообще как данность и не обращать внимание на всякие выкрики в громкоговорители и петарды на трибунах в частности.... вот это будет футбол... ))) ЗЫ. обронившего случайно банан, - считать "после вчерашнего", всячески пожалеть и разрешить опохмелиться на стадионе... ))) ибо не было на Руси расизма никогда!... и оставить в наличии осень-весна!.. мутко - на кол! ибо заслужил, ирод!... (моя краткая программа реформирования... )))))
14:56
merniloskut
Тоже мне самый популярный голубой клуб... От одного крика в микрофон - сразу же обделался!)))
13:40
howard
Команда претендующая на чемпионство не должна использовать такие хилые оправдания. "Терек" победу заслужил.
13:37