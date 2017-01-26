Анатолий Бышовец: "Иванович - отличное приобретение для "Зенита"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец уверен, что защитник "Челси" Бранислав Иванович не будет нуждаться в периоде адаптации в случае перехода в "Зенит". Как ранее сообщал "СЭ", сделка будет официально оформлена в ближайшие дни.

Серб, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год.

- Иванович - прекрасный футболист, - сказал Бышовец. - Он может играть на позиции и крайнего защитника, и центрального. Кроме того, у него отличный русский язык. Бранислав - настоящий профессионал, и возраст - не помеха. Он активен на поле, играет разнообразно. В зависимости от ситуации может быть и защитником, и атакующим. У меня остались о нем самые добрые воспоминания.

В "Локомотиве" он был игроком основного состава, а потом уехал в "Челси", где провел блестящую карьеру. Иванович не нуждается в периоде адаптации. Люди такого уровня пользуются большим уважением в коллективе. Для "Зенита" это отличное приобретение. Бранислав способен помочь команде, причем не только в борьбе за чемпионство в российском первенстве. (Любовь КОНЯЕВА)

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