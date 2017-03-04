Анатолий Байдачный: "Спартак" уже давно ничего не выигрывал - веры в него нет"

Бывший главный тренер "Ростова", "Терека", "Черноморца" Анатолий Байдачный в золотой гонке небольшое предпочтение отдает "Зениту", а не "Спартаку". По его словам, у питерцев больше шансов на чемпионство.
– Явного фаворита нет, – сказал Байдачный. – Шансы есть у "Спартака", "Зенита", ЦСКА. Пять очков отрыва? Играть еще долго. За это время может произойти все, что угодно. Давно уже "Спартак" ничего не выигрывал. Поэтому веры в него нет.
В финальной стадии сезона порой на первый план выходит психологический фундамент. У красно-белых этого фундамента нет. Так что я больше верю в "Зенит", хотя "Спартак" мне симпатичен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
VentoR
Верим в байдачное ДНОнамо!
16:32
Der schwein
Тренера Байдачного, как выдающегося спеца, знаем. Больше года - ни в одной команде. Поэтому его мнение , как говорится в комедии советских времён, цитирую :" До лампочки !" )))
16:25
Mark Krass
ДаФФай Краснодар, с деЦтва за тебя))
16:11
Очень плохой мальчик
Лестер вообще никогда и ничего не выигрывал,но это не помешало ему стать чемпионом))
16:10
Красно Белый Питер
Психологический фон как раз таки выше у Спартака!там все друг за друга бьются,в отличие от предыдущих сезонов
16:02