15:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Анатолий Байдачный: "Спартак" уже давно ничего не выигрывал - веры в него нет"

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Бывший главный тренер "Ростова", "Терека", "Черноморца" Анатолий Байдачный в золотой гонке небольшое предпочтение отдает "Зениту", а не "Спартаку". По его словам, у питерцев больше шансов на чемпионство.

– Явного фаворита нет, – сказал Байдачный. – Шансы есть у "Спартака", "Зенита", ЦСКА. Пять очков отрыва? Играть еще долго. За это время может произойти все, что угодно. Давно уже "Спартак" ничего не выигрывал. Поэтому веры в него нет.

В финальной стадии сезона порой на первый план выходит психологический фундамент. У красно-белых этого фундамента нет. Так что я больше верю в "Зенит", хотя "Спартак" мне симпатичен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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VentoR

Верим в байдачное ДНОнамо!

16:32

Der schwein

Тренера Байдачного, как выдающегося спеца, знаем. Больше года - ни в одной команде. Поэтому его мнение , как говорится в комедии советских времён, цитирую :" До лампочки !" )))

16:25

Mark Krass

ДаФФай Краснодар, с деЦтва за тебя))

16:11

Очень плохой мальчик

Лестер вообще никогда и ничего не выигрывал,но это не помешало ему стать чемпионом))

16:10

Красно Белый Питер

Психологический фон как раз таки выше у Спартака!там все друг за друга бьются,в отличие от предыдущих сезонов

16:02

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