Анатолий Байдачный: "Спартак" уже давно ничего не выигрывал - веры в него нет"

Бывший главный тренер "Ростова", "Терека", "Черноморца" Анатолий Байдачный в золотой гонке небольшое предпочтение отдает "Зениту", а не "Спартаку". По его словам, у питерцев больше шансов на чемпионство.

– Явного фаворита нет, – сказал Байдачный. – Шансы есть у "Спартака", "Зенита", ЦСКА. Пять очков отрыва? Играть еще долго. За это время может произойти все, что угодно. Давно уже "Спартак" ничего не выигрывал. Поэтому веры в него нет.

В финальной стадии сезона порой на первый план выходит психологический фундамент. У красно-белых этого фундамента нет. Так что я больше верю в "Зенит", хотя "Спартак" мне симпатичен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)