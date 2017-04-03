Анатолий Байдачный: "Спартак" достоин золота как никто другой"

Экс-тренер "Ростова" Анатолий Байдачный в интервью "СЭ" отметил, что считает "Спартак" главным претендентом на победу в чемпионате. По его словам, ЦСКА займет второе место, а "Зенит" станет третьим.

– Кому симпатизируете в чемпионской гонке?

– "Спартаку". По игре, настрою, самоотдаче и фантастической поддержке болельщиков эта команда достойна золота как никто. Второе место, думаю, займет ЦСКА.

– Почему не "Зенит"?

– Последние матчи показали, что армейцы лучше готовы физически. Плюс там командный дух что надо. "Зенит" в этом смысле меня не убедил. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Байдачного