Ананидзе вернулся в расположение "Спартака"

"Спартак" провел тренировку в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Амкара", сообщает официальный сайт клуба. Полуторачасовое занятие включало в себя пробежку, разминку, упражнения тактического и технического характера с мячом и без мяча, в том числе большой квадрат, беговую работу и футбол на ограниченном участке поля.

Под руководством Массимо Карреры в общей группе работали 13 полевых футболистов и три вратаря - Артем Ребров, Сергей Песьяков и Александр Максименко. Также в занятии приняли участие Александр Зуев, Денис Кутин, Артем Тимофеев, Денис Давыдов и Александр Пуцко, участвовавшие в поединке "Спартака-2" против "Факела". Кроме того, в расположение команды из сборной Грузии прибыл хавбек Джано Ананидзе.

Матч "Спартак" - "Амкар" состоится 20 ноября.