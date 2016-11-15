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Ананидзе вернулся в расположение "Спартака"

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"Спартак" провел тренировку в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Амкара", сообщает официальный сайт клуба. Полуторачасовое занятие включало в себя пробежку, разминку, упражнения тактического и технического характера с мячом и без мяча, в том числе большой квадрат, беговую работу и футбол на ограниченном участке поля.

Под руководством Массимо Карреры в общей группе работали 13 полевых футболистов и три вратаря - Артем Ребров, Сергей Песьяков и Александр Максименко. Также в занятии приняли участие Александр Зуев, Денис Кутин, Артем Тимофеев, Денис Давыдов и Александр Пуцко, участвовавшие в поединке "Спартака-2" против "Факела". Кроме того, в расположение команды из сборной Грузии прибыл хавбек Джано Ананидзе.

Матч "Спартак" - "Амкар" состоится 20 ноября.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/96725/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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