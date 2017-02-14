Ананидзе вернулся к тренировкам в общей группе "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе вернулся к тренировкам в общей группе, информирует официальный сайт красно-белых. Хавбек пропустил товарищеский матч с "Рубином" (2:4) из-за ушиба колена.

Отметим, что сегодняшняя тренировка для игравших во вчерашнем контрольном матче носила восстановительный характер. Остальные же провели полноценную тренировку. За практическим занятием наблюдали генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов и технический директор клуба Юхан Гераскин.

На завтра у спартаковцев запланирована предыгровая тренировка. В четверг команда сыграет на стадионе "Ла-Линеа-де-Конпенсьон" заключительный контрольный матч на первом испанском сборе. Соперником красно-белых станет норвежский "Олесунн".