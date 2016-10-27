Ананидзе продлил контракт со "Спартаком" на пять лет

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 24-летним игроком рассчитано на пять лет – до 31 мая 2021 года, сообщает официальный сайт красно-белых.

Джано находится в клубной системе "Спартака" с 2007 года. С 2008-го выступал за молодежную команду, а 15 июля 2009 года дебютировал за основной состав в кубковом матче с "Краснодаром" и забил гол – самый юный в истории "Спартака" (в 16 лет 9 месяцев и 5 дней).

В чемпионате России полузащитник провел первую игру 1 августа 2009 года против "Кубани".

Футболист провел за "Спартак" 111 встреч и записал на свой счет 16 голов. Кроме того, он сыграл 32 матча за сборную Грузии и забил четыре мяча.

Сезон-2013/14 грузинский хавбек провел в аренде в "Ростове", где провел 22 матча, забил три гола и выиграл Кубок России.