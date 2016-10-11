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Ананидзе и Зе Луиш вернулись в расположение "Спартака", Промес завтра пройдет обследование

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Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе сегодня присоединился к команде, вернувшись из расположения сборной Грузии. Как сообщает официальный сайт красно-белых, во вторничной тренировке принимал участие и нападающий Зе Луиш, который вернулся из сборной Кабо-Верде.

Накануне из сборной России в расположение "Спартака" прибыли хавбек Роман Зобнин и защитник Илья Кутепов. Форвард Квинси Промес, получивший травму в матче Голландии с Францией (0:1), прибудет в Москву сегодня вечером, а завтра пройдет обследование.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/95469/

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