Ананидзе и Зе Луиш вернулись в расположение "Спартака", Промес завтра пройдет обследование

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе сегодня присоединился к команде, вернувшись из расположения сборной Грузии. Как сообщает официальный сайт красно-белых, во вторничной тренировке принимал участие и нападающий Зе Луиш, который вернулся из сборной Кабо-Верде.

Накануне из сборной России в расположение "Спартака" прибыли хавбек Роман Зобнин и защитник Илья Кутепов. Форвард Квинси Промес, получивший травму в матче Голландии с Францией (0:1), прибудет в Москву сегодня вечером, а завтра пройдет обследование.