Ананидзе и Таски не сыграют с "Тереком"

"Спартак" вылетел в Грозный, где 26 ноября (в 18.00 по московскому времени) проведет матч 15-го тура чемпионата России против "Терека", информирует клубная пресс-служба. В Москве остались защитники Сальваторе Боккетти и Сердар Таски, полузащитник Джано Ананидзе и нападающий Зе Луиш. Они будут проходить в Тарасовке курс лечения и заниматься по индивидуальной программе.

В составе команды в Грозный отправились 19 игроков: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Евгений Макеев, Денис Кутин, Андрей Ещенко, Маурисиу, Александр Пуцко, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Александр Зуев, Роман Зобнин, Фернанду, Денис Глушаков, Ромулу, Ивелин Попов, Артем Тимофеев, Квинси Промес, Денис Давыдов и Лоренсо Мельгарехо.