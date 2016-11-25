17:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ананидзе и Таски не сыграют с "Тереком"

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"Спартак" вылетел в Грозный, где 26 ноября (в 18.00 по московскому времени) проведет матч 15-го тура чемпионата России против "Терека", информирует клубная пресс-служба. В Москве остались защитники Сальваторе Боккетти и Сердар Таски, полузащитник Джано Ананидзе и нападающий Зе Луиш. Они будут проходить в Тарасовке курс лечения и заниматься по индивидуальной программе.

В составе команды в Грозный отправились 19 игроков: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Евгений Макеев, Денис Кутин, Андрей Ещенко, Маурисиу, Александр Пуцко, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Александр Зуев, Роман Зобнин, Фернанду, Денис Глушаков, Ромулу, Ивелин Попов, Артем Тимофеев, Квинси Промес, Денис Давыдов и Лоренсо Мельгарехо.

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http://spartak.com/main/news/97191/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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engaer

Ой, точно! Макеев же есть! А я и забыл про него.=)

18:33

Jean4

С каждым матчем народу все меньше. Что с Бокетти? Лечится уже 2 месяца!

18:24

rossoneri

опять будет некем усилить игру

18:14

serenky25

Ананидзе опять в шкафу спрятался?

18:14

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