"Амкар" - "Спартак": онлайн-трансляция матча чемпионата России - в 14.30

В субботу, 13 мая, в рамках 28-го тура чемпионата России-2016/17 пройдет матч "Амкар" – "Спартак". Игра на стадионе "Звезда" в Перми начнется в 14.30 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Амкар" – "Спартак".

В российской премьер-лиге до финиша сезона осталось провести три тура. После этого уик-энда предпоследний, 29-й, пройдет в среду, 17 мая, а последний, 30-й тур назначен на воскресенье, 21 мая.

"Спартак" досрочно оформил победу в чемпионате за три тура до финиша. Первое золото с 2001 года красно-белым после субботней победы над "Томью" в Москве (1:0) принесла осечка "Зенита" в домашней игре с "Тереком" в воскресенье – поражение со счетом 0:1. В активе команды Массимо Карреры – 63 очка. "Амкар" занимает 10-е место с 34 очками.

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