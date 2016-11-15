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"Амкар" провел укороченную тренировку из-за погодных условий

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В преддверии матча 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" "Амкар" провел укороченную тренировку, информирует пресс-служба пермяков. Занятие, которое проходило при температуре воздуха -18 градусов продлились 40 минут. Красно-черные ограничились игровыми упражнениями.

По словам главного тренера "Амкара" Гаджи Гаджиева, повышенная температура тела (37,2 градуса) уже отмечена у Дарко Бодула, а Давид Хурцидзе отморозил пальцы обеих ног. Специалист напомнил, что "Амкар" просил разрешения тренироваться в достраиваемом крытом футбольном манеже "Пермь Великая", однако получил отказ.

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Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31582/

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