12:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Амкар" открыл счет в матче с "Зенитом"

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"Амкар" открыл счет в матче 19-го тура чемпионата России против "Зенита". На 33-й минуте отличился Роланд Гиголаев.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Mathieu

Не думал, что Зенит может потерять очки в Перьми

13:20

Enkie

топчи эту помойку Амкар!

12:42

Vedi

Давно не видел такого судейства против Зенита .

12:32

kingarthur

Чего это клоунское полено с мажором все лажают

12:25

serzheo

Всегда ругал Зенит за наезды на судью. Но сегодня даже я помолчу. Такого заряженного судейки я давно не видал.

12:24

ЦСКАнавсегда

вперед Амкар, покажите нам как надо играть))

12:21

shpasic

может, вернут-таки в Зенит Роланда? в обмен на Кокорина)

12:15

novic

Вне игры. Чистейшее.

12:14

cska_spb

Гоните поганой метлой Цыгана!!!Это не Шахтёр!!))

12:10

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