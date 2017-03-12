"Амкар" открыл счет в матче с "Зенитом"

"Амкар" открыл счет в матче 19-го тура чемпионата России против "Зенита". На 33-й минуте отличился Роланд Гиголаев.
Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fc_amkar #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АмкарЗенит 1:0 33' Роланд Гиголаев pic.twitter.com/9ucwHEc4uG– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 марта 2017 г.
Mathieu
Не думал, что Зенит может потерять очки в Перьми
13:20
Enkie
топчи эту помойку Амкар!
12:42
Vedi
Давно не видел такого судейства против Зенита .
12:32
kingarthur
Чего это клоунское полено с мажором все лажают
12:25
serzheo
Всегда ругал Зенит за наезды на судью. Но сегодня даже я помолчу. Такого заряженного судейки я давно не видал.
12:24
ЦСКАнавсегда
вперед Амкар, покажите нам как надо играть))
12:21
shpasic
может, вернут-таки в Зенит Роланда? в обмен на Кокорина)
12:15
novic
Вне игры. Чистейшее.
12:14
cska_spb
Гоните поганой метлой Цыгана!!!Это не Шахтёр!!))
12:10