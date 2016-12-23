Ален Гобле: "Витсель не стремится уйти из "Зенита"

Представитель полузащитника "Зенита" Акселя Витселя Ален Гобле отметил, что игрок не намерен покидать клуб до завершения контракта, который действует до следующего лета. Ранее появлялась информация, что в январе Витселя планирует купить "Ювентус", уже ведущий переговоры с "Зенитом".

– Из газет вижу, что к Акселю проявляют интерес многие клубы. Как у нас говорят, без огня дыма не бывает, – цитирует "Р-Спорт" Гобле. – Сам Аксель намерен остаться в "Зените" до конца сезона, в конечном счете он может покинуть клуб после сезона. Его мысли не занимает желание уехать из Петербурга и перестать играть за "Зенит". Аксель считает так: на руках есть контракт, к контракту он проявляет уважение. Он хочет доработать контракт до конца. Аксель не стремится уйти из "Зенита".

Жена Витселя только что дала интервью для женского журнала. Журналисты спрашивали ее о том, какой она видит жизнь в России и в Санкт-Петербурге в частности. Она сказала, что Петербург очень красивый город, жить в котором большое удовольствие.