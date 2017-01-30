17:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Алексей Сорокин: "В Санкт-Петербурге идут работы по адаптации стадиона"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что ситуация со стадионами в Сочи и Санкт-Петербурге находится под контролем. По его словам, в Питере ведутся пусконаладочные работы и работы по адаптации арены.

- Ситуация и в Сочи, и в Санкт-Петербурге нам прекрасно знакома, в Санкт-Петербурге стадион введен и получил заключение о соответствии, сейчас там ведутся пусконаладочные работы и работы по адаптации стадиона, - отметил Сорокин в эфире "Все на Матч". - В Сочи в феврале ожидаем сдачу арены в эксплуатацию после реконструкции - после работы по превращению стадиона в футбольный. Полная операционная готовность - 15 марта.

 

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