Алексей Сорокин: "Поле в Питере растет медленно, но его не сожгли - паники нет"

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что с полем на стадионе в Петербурге все нормально. Однако, по его словам, трава растет слишком медленно.

- Поле в Петербурге действительно растет не так быстро, как хотелось бы, но никакого ужаса, никакой паники нет, - отметил Сорокин. - Слухи о том, что поле сожгли и уничтожили, не подтвердились. Надо понимать, что поле растет в непростых условиях, крыша там закрытая. Да и широта немножко не южная. Ожидаем, что ситуация выправится. Вопросов о замене газона не поднимаем.

- Предстоящие матчи "Зенита" в этом плане не помеха в преддверии Кубка конфедераций?

- Матчи "Зенита" - это хорошо. Чем больше на стадионах Кубка конфедераций будет встреч, тем лучше. Объекты должны полноценно заработать.

- Акт приемки стадиона в Питере есть, но говорят, что работ там еще непочатый край. И вроде как "Зенит" не хочет брать стадион в управление.

- У оргкомитета есть полное понимание того, как будет осуществляться эксплуатация стадиона. У нас было совещание с губернатором, был представлен конкретный план. Стадион передается в пользование дирекции управления спортивными сооружениями, а "Зенит" становится ответственным за техническую эксплуатацию. Нас интересует именно техническая часть. И в этом плане нас все устраивает. Это конкретная команда, которая работает сейчас на "Петровском". (Филипп ПАПЕНКОВ)