Алексей Сорокин: "Перенос игры с "Краснодаром" на "Петровский" возможен, решать "Зениту"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что теоретически вопрос переноса матча 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" с арены "Санкт-Петербург " на стадион "Петровский" может обсуждаться. При этом он подчеркнул, что никаких тревожных настроений по качеству поля на новом стадионе нет.

– Теоретически вопрос переноса матча может обсуждаться, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Этот вопрос должен решить клуб, а не мы. Что касается газона, то мы накрыли крышу, и трава начала расти быстрее. Никаких "алармистских" настроений нет. Представители ФИФА постоянно с нами на связи.

По информации "СЭ", в четверг, 11 мая, на "Арене Санкт-Петербург" состоится внеплановое совещание, на котором будет принято решение о судьбе газона.