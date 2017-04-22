17:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Алексей Сорокин: "Никогда такой сложный организм, как стадион, не работает блестяще с первой игры"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин остался доволен тем, как прошел первый матч на стадионе "Санкт-Петербург". В матче 24-го тура премьер-лиги "Зенит" принял на новой арене "Урал" (2:0).

– Сегодня прошел первый матч на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Поздравляю "Зенит" с победой (смех в зале)! Положено хорошее начало, – отметил Сорокин. – Мы участвовали в организации и тестировании всех систем, всей жизни стадиона. Работали волонтеры оргкомитета, полностью была задействована объектовая команда в составе сорока человек. Нам было крайне интересно посмотреть, как живет стадион, как обеспечены пути подхода, загрузка стадиона, проход через КПП, естественно, сам матч. Стадион заработал.

Были моменты, которые мы воспринимали с настороженностью, но теперь наша настороженность во многом развеялась. Еще многое предстоит сделать. Никогда такой сложный организм, как стадион, не работает блестяще с первой игры. Это нормально, все мы должны относиться к этом с пониманием. Вы прекрасно знаете, что здесь есть уникальные компоненты – раздвижная крыша, выдвижное поле. Есть технически сложные нюансы. В целом, все прошло хорошо. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

1 JAMAL____ Как Вы правы! Именно этот стадион на Крестовском показал бездарность нашей правящей системы в самом центре России!

18:04

marksan

Все болельщики сочувствуют бездарному стадиону, которому присвоили название "Санкт_Петербург"! А настоящее название должно быть в честь города-героя "Ленинград"! Мой дед, моя тётя с дядей легли в землю этого города, защищая его в блокаде! Дед лежит на Пискарёвке! А тётю с дядей выселили с Греческого проспекта, где они всю блокаду пережили, работая на ЛМЗ, в Купчино, из-за банка, который потом разорился. Вот в этом и есть весь Мой Ленинград! А для лимиты - город с иностранным названием - Санкт_Петербург...

18:02

1 JAMAL

"Открытие Арена", "Фишт" "арена ЦСКА" ... ну да, конечно "никогда" =))) Позорище ))! Этот стадион - олицетворение всего нынешнего образа жизни россиянского дермократического общества. Воровство, боязнь власти её потерять и жадность олигархов =(( Собственно игра открывшая этот стадион лишь подчеркнула всё это мракобесие.

17:59