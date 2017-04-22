Алексей Сорокин: "Никогда такой сложный организм, как стадион, не работает блестяще с первой игры"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин остался доволен тем, как прошел первый матч на стадионе "Санкт-Петербург". В матче 24-го тура премьер-лиги "Зенит" принял на новой арене "Урал" (2:0).

– Сегодня прошел первый матч на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Поздравляю "Зенит" с победой (смех в зале)! Положено хорошее начало, – отметил Сорокин. – Мы участвовали в организации и тестировании всех систем, всей жизни стадиона. Работали волонтеры оргкомитета, полностью была задействована объектовая команда в составе сорока человек. Нам было крайне интересно посмотреть, как живет стадион, как обеспечены пути подхода, загрузка стадиона, проход через КПП, естественно, сам матч. Стадион заработал.

Были моменты, которые мы воспринимали с настороженностью, но теперь наша настороженность во многом развеялась. Еще многое предстоит сделать. Никогда такой сложный организм, как стадион, не работает блестяще с первой игры. Это нормально, все мы должны относиться к этом с пониманием. Вы прекрасно знаете, что здесь есть уникальные компоненты – раздвижная крыша, выдвижное поле. Есть технически сложные нюансы. В целом, все прошло хорошо. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова