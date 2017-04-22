Алексей Сорокин: "Никакой угрозы задымления из-за файеров не было"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что нет противоречий с "Зенитом" в вопросе эксплуатации стадиона "Санкт-Петербург". Сегодня петербуржцы провели первый матч на новой арене, приняв в 24-м туре премьер-лиги "Урал" (2:0).

– Сейчас "Зенит" обязан согласовывать все изменения стадиона с оргкомитетом. Когда он сможет самостоятельно управлять стадионом? Вправе ли "Зенит" вносить какие-то изменения на стадионе до ЧМ-2018?

– Есть стадион, который эксплуатирует "Зенит", есть расписание матчей "Зенита" в премьер-лиге. Было бы странно, если б единственная крупная команда в городе, за которую болеет каждый горожанин, им не пользовалась. Противоречий у "Зенита" и оргкомитета нет. Есть усиление требований, связанное с Кубком конфедераций и чемпионатом мира. Например, "Зениту" не нужно столько точек общественного питания, однако мы будем их устанавливать согласно требованиям ФИФА. Глобальных же противоречий нет. Мы постарались максимально сблизить требования ФИФА и тот режим, в котором будут работать стадионы по завершении турниров. Была планомерная работа, которая шла много лет. Очень много временной инфраструктуры, но это нормально. Так было и в Бразилии, и в ЮАР, и в Германии. Вы увидите результаты уже скоро. Таковы правила турнира, мы работаем по самым высшим стандартам.

– Сегодня фанаты зажгли файеры, но никто не стал их тушить. Не было угрозы задымления?

– Конечно, не было угрозы. Это не первый и не последний матч, где используются файеры. Совершенно никакой угрозы это не представляло. Не мы отвечаем за матчи премьер-лиги, но Кубок конфедераций будет проводиться с открытой крышей, там дым уйдет без проблем. Хотя, я надеюсь, на Кубке конфедераций никто не будет использовать файеры (улыбается). Сегодня мы увидели, что крыша в значительно степени спасла от осадков. Они бы не сказались благотворно на поле. Разумно, что этот матч играли с закрытой крышей. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова