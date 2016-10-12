Алексей Николаев: "У нас высокий уровень судейства, а Сергей Иванов - перспективный арбитр"

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев, который также является действующим арбитром, отметил, что судейство в России находится на высоком уровне. По его словам, ошибки случаются везде, а Сергей Иванов, обслуживавший матч 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак", очень перспективный арбитр.

– В матче "Зенит" – "Спартак" предвзятости не было, – отметил Николаев в программе "Все на матч". – Да, игра Сергею Иванову не удалась. Причины? Сложно сказать. Был серьезный накал борьбы, до этого у него были серьезные игры. Поэтому, может быть, чего-то не хватило. Подчеркну, что были ошибки в обе стороны. Но они были непредвзятые. Это просто человеческий фактор.

Считаю, что проблемы предвзятости судейства в России нет.

Ошибки происходят в сторону и богатых клубов. По любой игре можно сделать нарезку и будет понято, что ошибки происходят не в одну сторону. Да, бывают ошибки, которые бросаются в глаза, как в этой встрече. Но с этим ничего не поделать.

Будет ли у Сергея Иванова возможность реабилитироваться? Ему придется какое-то время отдохнуть. Он сильно переживает. Но он будет судить. После отдыха через игры ФНЛ подойдет к играм премьер-лиги. Он является одним из самых перспективных судей.

Мы каждый день читаем о судействе. У нас все разбираются в этом вопросе. Однако я считаю, что судейство в стране движется в правильном направлении. У нас реально очень высокий уровень судейства. Ошибки происходят везде, в любом европейском чемпионате.