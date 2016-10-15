Алексей Николаев не будет давать публичную оценку работе арбитров

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев подчеркнул, что не будет давать публичную оценку работе судей в матчах премьер-лиги. В сегодняшнем матче 10-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ростов" (1:0) арбитр Владислав Безбородов удалил двух игроков гостей - Федора Кудряшова и Сесара Наваса. Прямая красная карточка Кудряшову вызвала споры.

- Мы договорились, что я, как действующий арбитр, не буду комментировать и давать оценку отдельным эпизодам по матчам моих коллег, - цитирует ТАСС Николаева. - Надеюсь, что Станислав Сухина согласится заниматься этой работой. Другой вопрос, что его нет сейчас в России, он будет только в конце недели.

Надеюсь, что в будущем мы к этому придем. Это не будет комментарий по горячим следам. Мне бы хотелось, чтобы это была оценка по итогам всех матчей тура, комментарий конкретным моментам каждой встречи.

Николаев занимает пост главы департамента судейства и инспектирования после отставки Валентина Иванова. Последний оставил пост после скандала с работой Сергея Иванова в игре предыдущего тура "Зенит" - "Спартак" (4:2). При счете 2:2 он не зафиксировал фол Доменико Кришито на Квинси Промесе, в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану.