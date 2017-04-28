Алексей Николаев: "Безбородов справится с матчем ЦСКА - "Спартак"

Российский арбитр Алексей Николаев уверен, что его коллега Владислав Безбородов хорошо отработает на матче 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак". По его словам, арбитр из Санкт-Петербурга достоин провести дерби.

- Влад справится с этим матчем. Он достоин этой игры. Хочу пожелать ему удачи, и чтобы вся бригада сработала как часы, - отметил Николаев в эфире программы "Свисток". - Я не сомневаюсь, что так и будет. Говорить, что арбитр из Санкт-Петербурга будет влиять на результат игры между двумя московскими командами и место в Лиге чемпионов, я бы не стал.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.