Алексей Николаев: "Безбородов справится с матчем ЦСКА - "Спартак"

Российский арбитр Алексей Николаев уверен, что его коллега Владислав Безбородов хорошо отработает на матче 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак". По его словам, арбитр из Санкт-Петербурга достоин провести дерби.
- Влад справится с этим матчем. Он достоин этой игры. Хочу пожелать ему удачи, и чтобы вся бригада сработала как часы, - отметил Николаев в эфире программы "Свисток". - Я не сомневаюсь, что так и будет. Говорить, что арбитр из Санкт-Петербурга будет влиять на результат игры между двумя московскими командами и место в Лиге чемпионов, я бы не стал.
Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
onlywhitespartak
А если не справится все ровно скажут что справился , нас же за стадо баранов держат
20:49
Хряк
Безбородов будет судить честно. Он не дибил, чтобы остатццо без башки:)
20:45
marksan
Сумлеваюсь я, однако!
20:39
Haiaxi
Безбородов справится с матчем ЦСКА-Спартак: удалит 3 игроков и назначит 3 пенальти
20:29