Алексей Никитин: "Был ли пенальти в матче со "Спартаком"? Пусть разбираются судьи"

Защитник "Уфы" Алексей Никитин отметил, что "Спартак" выглядел существенно сильнее в матче 22-го тура чемпионата России. Красно-белые выиграли со счетом 3:1, и, по словам Никитина, ему стыдно за команду.

– "Спартак" нас полностью переиграл, даже не хочется искать никаких оправданий, – цитирует mgazeta.com Никитина. – Как ни разбирай игру соперника, если ты сам не играешь, так как нужно, ты не сможешь всё равно их обыграть. Как бы ты ни знал, как играет "Спартак", сколько защитников, сколько нападающих, какие команды, какая схема, если ты сам не можешь раскрыть свои сильные стороны, то тебе ничего не поможет.

– Провели хороший второй тайм в прошлом матче с "Локомотивом", что-нибудь взяли из той игры?

– Ничего не взяли. Перестало и везти, как раньше, теперь нужно зарабатывать везение и очень много вопросов к самим себе, поэтому "Спартак" по делу победил, даже не нужно себя обманывать, что мы пытались играть на равных, полностью и борьба и подбор, желание победить … Мне очень стыдно за себя и команду.

– Пенальти был?

– Не знаю. Мяч попал сначала в ногу, потому в руку. Пускай разбираются судьи. Уже ничего не изменить. Сейчас трактовка нарушения меняется, мы сами не знаем половину правил.

Пенальти в ворота "Уфы" назначен правильно