Алексей Маклаков: "У "Спартака" случались игры, "убитые" судьями. Не хочется перечислять"

Известный актер, читатель года "СЭ" и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков выразил мнение, что столичный клуб может претендовать на чемпионство в нынешнем сезоне. Красно-белые завершили осеннюю часть премьер-лиги на первом месте в пяти очках от "Зенита".

– Сергей Горлукович недавно заметил: "Если "Спартак" в итоге не станет чемпионом, то виноваты в этом будут точно не судьи". Согласны, что пенять придется исключительно на самих себя?

– Нет, не соглашусь. У нас случались игры, "убитые" судьями. Просто не хочется перечислять – все устали уже от таких разговоров. Но такие матчи были! Мне кажется, в целом нынешняя наша команда очень собранна и нацелена на результат. Осталось добавить класс, тогда никто не сможет засудить. Я верю в сыгранность красно-белых весной и в нашу 10-ю золотую медаль. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Маклакова - скоро в "СЭ"