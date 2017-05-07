Алексей Маклаков: "Шесть минут растянулись на шесть часов. Сегодня я самый счастливый человек в мире"

Популярный актер театра и кино, а также известный болельщик "Спартака" Алексей Маклаков заявил, что досрочное чемпионство клуба символично, учитывая, что клубы соперничали в последние годы. Напомним, что благодаря поражению "Зенита" от "Терека" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России красно-белые досрочно стали чемпионами страны.

– Честно говоря, последние шесть минут продолжались шесть часов, – сказал Маклаков. – Не важно, стали мы чемпионами после своего матча или игры соперника. Даже символично, что это произошло после игры "Зенита", потому что последние года делили с ними пальму первенства. Наоборот, очень важно, что именно сегодня стали чемпионами за три тура до конца. Это очень важно, потому что у нас появилась классная команда, сложившееся преимущество в игре и, самое главное" – команда с большой буквы, которая принесла нам долгожданные золотые медали.

Надеюсь, что эта победа будет посвящена всем, кто ждал и кто не дождался этого праздника. Многие болельщики ушли из жизни. Не знаю, как был бы счастлив Федор Черенков, если бы был сейчас с нами. Это знаковая победа для любого красно-белого сердца, которое болеет за лучший клуб в мире.

– Присоединитесь к празднованиям в центре Москвы?

– Если смогу и организуют праздник, обязательно приеду. Это счастье такое кратковременное, но такое больше, широкое и настоящее мужское, поэтому все мужики, которые болеют за "Спартак" меня сейчас понимают. Это трудно объяснить, хотел еще поздравить всех спартаковцев, которые сейчас не в столице, а по всей России, ждавших эти шесть минут и последние 16 лет. Благодарю всех, кто делал эту чемпионскую команду. Наверное, сегодня я – самый счастливый человек в мире, также как и все болельщики "Спартака". (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Спартак" – чемпион. Live!