Алексей Маклаков: "Центр полузащиты и атака "Спартака" претендуют на чемпионство"

Известный актер Алексей Маклаков, болельщик "Спартака", прокомментировал победу в дерби с ЦСКА (3:1). Он отметил, что лучшим игроком в матче считает Дениса Глушакова.

– "Спартак" по всем статьям переиграл ЦСКА. Красно-белые были сильнее на голову. Атакующая линия и центр действуют просто замечательно. Результат мы видели сами. Лучший игрок матча – Глушаков. Конечно, еще понравился Зе Луиш. Но лучший все-таки Глушаков.

Пока центр полузащиты и нападения "Спартака" претендуют на чемпионство в этом сезоне. Оборона? Привозят иногда, но в целом стало получше. (Виталий АЙРАПЕТОВ)