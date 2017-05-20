Алексей Лунин: "Молодежка "Спартака" завоевала золото благодаря своей настойчивости"

Главный тренер молодежного состава "Спартака" Алексей Лунин после победы в матче 30-го тура первенства России над "Арсеналом" (2:0), которая обеспечила его команде победу в турнире, отметил, что его подопечные прибавляли от игры к игре.

– Мы мечтали стать чемпионами! Понимали, что для этого нам необходимо побеждать в каждой игре, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Лунина. – Завоевали "золото" благодаря своей настойчивости. Старались демонстрировать атакующий футбол.

Очень рад за ребят. Они всегда выполняли все наши требования и заслужили стать чемпионами. Спасибо руководству клуба за то, что зимой доверили мне стать главным тренером команды. Мы тесно взаимодействовали с тренерским штабом "Спартака-2" и специалистами нашей Академии. Это наша общая победа. Поздравляю всех спартаковцев!

– Опыт, накопленный в спартаковской Академии, помог вам в нынешнем сезоне?

– Конечно. Иногда нужно было подстегнуть игроков, а, бывало, что необходимо было больше внимания уделить не мотивации, а тактическим нюансам. От встречи к встрече наши ребята только прибавляли. Мы стремились внушить им, что непобедимыми они могут стать тогда, когда будут сконцентрированы на игре, что им надо стараться быть лучшими в каждом моменте, потому что любая ситуация в матче может оказаться решающей.