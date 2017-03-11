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Алексей Лунин: "Девять голов "Спартака" в ворота "Анжи" ни о чем не говорят"

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Главный тренер "Спартака" Алексей Лунин после победы в домашнем матче 19-го тура чемпионата России среди молодежных команд над "Анжи" (9:1) подчеркнул, что встреча получилась довольно сложной. Для Лунина это первая победа у руля дубля красно-белых.

– После ничьей в Краснодаре мы очень хотели победить и серьезно готовились к этому матчу, - приводит официальный сайт "Спартака" слова Лунина. - Посмотрели несколько игр махачкалинцев, разобрали их тактику. В частности, то, как они выходят из обороны. Исходя из этого и построили свою игру.

"Анжи" – наш сосед по турнирной таблице. И на самом деле встреча получилась довольно сложной. Особенно ее первая половина. То, что мы в итоге забили девять мячей, ни о чем не говорит.

Да, в атаке сегодня многое получалось. Но нам будет необходимо внести коррективы в оборонительные действия перед следующим матчем, в котором нашим соперником будет "Локомотив".

– Без поздравлений с рекордной победой в раздевалке все-таки не обошлось?

– Естественно! Ведь это моя первая победа на посту главного тренера молодежной команды. Ребята поздравили меня, а я – их. Будем двигаться дальше и готовиться к встрече с "Локомотивом" на хорошем эмоциональном фоне.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/100596/

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