Алексей Игонин: "Тренерам "Зенита" важен результат, а не общественное мнение"

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин считает, что нападающий Александр Кержаков уступает в конкуренции партнерам по команде, поэтому его не взяли на второй зимний сбор. Ранее сине-бело-голубые опубликовали список футболистов, которые продолжат подготовку ко второй части сезона, и 34-летнего форварда в нем не оказалось.

– Здесь существует два варианта: либо у Кержакова повреждение, о котором мы узнаем чуть позже, либо это вопрос конкуренции, – сказал Игонин. – Если мы вспомним стартовую часть сезона, приходится склоняться ко второй версии. Нужно смотреть факты. Количество минут, которые Александр провел на поле в начале сезона, говорит о том, что он, по мнению главного тренера, не выигрывает конкуренцию.

Тяжело сказать, способен ли Саша еще принести пользу "Зениту", потому что мы его не видим на поле, ведь он не играет, и на тренировках, естественно, тоже. И поэтому не можем судить по чисто футбольным критериям. Но, учитывая его опыт и вес в городе и команде, есть много полезного, что Кержаков мог бы дать "Зениту", помимо того, что ты постоянно играешь в составе. Но здесь уже все решает тренер, насколько ему это важно и интересно. Наставники у "Зенита" приезжие, они прагматики, которым нужен результат.

Так ли им важно общественное мнение? Все-таки результат для них стоит на первом месте. Они пришли из другой среды, и им намного проще расставаться с легендами клуба и футболистами, которых любят болельщики. Они, по большому счету, не в ответе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)