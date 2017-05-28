Алексей Игонин: "Сложно сказать, подойдет ли "Зениту" Манчини"

Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин отметил, что происходящие изменения в клубе – следствие результатов команды в минувшем сезоне. Как позавчера сообщила пресс-служба сине-бело-голубых, экс-глава клуба Сергей Фурсенко назначен председателем правления и президентом и до завершения корпоративных процедур будет исполнять функции генерального директора.

В субботу Константин Сарсания был назначен спортивным директором клуба. Ранее специалист уже работал в "Зените": с 2006 года – спортивным директором, а с 2008-го – советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.

Сегодня "Зенит" объявил об уходе с поста главного тренера команды Мирчи Луческу.

– Любые изменения должны быть к лучшему, учитывая, как сложился этот сезон для "Зенита", – сказал Игонин. – В клубе идет серьезная перестройка, в руководство вернулись люди, добивавшиеся результата. В связи с этим смотрю в будущее с оптимизмом. Все признали, что в прошлом сезоне был допущен ряд ошибок, и в этот раз решили перестроить всю систему. Убрали гендиректора с тренером, и наверняка будут перестановки на всех клубных уровнях, которые должны повлиять на результат.

– Главным кандидатом в наставники "Зенита" называют Роберто Манчини. Итальянский специалист подойдет петербуржской команде?

– Сложно сказать. Все-таки у нас существует некоторая специфика. Даже в Европе тренерам не всегда удаются переезды, случаются и провальные сезоны, хотя условия там отличаются не столь существенно по сравнению с нашими. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Константин Сарсания: "Постараемся достичь тех же целей, что и в первый приход в "Зенит"