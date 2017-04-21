Алексей Игонин: "С психологией у "Зенита" наблюдаются проблемы"

Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин в интервью "СЭ" отметил, что "Зениту" после поражения от "Спартака" (1:2) в 23-м туре чемпионата России необходимо заново себя мотивировать. По его словам, у ЦСКА сейчас есть преимущество в борьбе за второе место.

– Думаете, команда может надломиться психологически?

– По идее все надо начинать сначала. Придется по-новому себя мотивировать. И с психологией у "Зенита" наблюдаются проблемы. Если их решить, то можно побороться за вторую путевку в Лигу чемпионов.

– А как же более легкий календарь?

– На бумаге календарь, наверное, полегче. Но "Зенит" часто теряет очки с середняками и клубами из нижней части таблицы. Так что это нельзя считать 100-процентным аргументом. Вот состав у "Зенита" сильнее. Вернулся в строй Данни, а у ЦСКА дисквалифицирован Еременко – огромная потеря. Но скажется ли это в итоге в борьбе за второе место?

– Более длинная скамейка питерцев разве не скажет веского слова в концовке?

– Да, скамейка длиннее. Но почему, например, нужно держать на лавке Шатова? Он ведь доказал свою состоятельность в матче со "Спартаком". То есть свой резерв мы в полной мере не используем. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Алексея Игонина