Алексей Игонин: "Не совсем понимаю, чем конкретно будет полезен "Зениту" Тимощук"

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин выразил сомнения относительно необходимости привлекать в тренерский штаб клуба экс-хавбека команды Анатолия Тимощука. Вчера питерцы объявили о подписании с Тимощуком контракта на два года.

– Очень приятно, что Тимощука назначили на такую должность, но я не совсем понимаю, чем конкретно он может быть полезен, – сказал Игонин. – Стать мостиком между командой и тренером? О конфликтах в раздевалке мы можем судить только по слухам, но если они и есть, то решать их должен Луческу и футболисты.

Единственная и главная задача "Зенита" на сезон – выиграть чемпионат. Поможет ли в этом Тимощук – спорный вопрос. Думаю, Анатолий повторит судьбу Сергея Семака, и через какое–то время мы увидим его в качестве главного тренера одного из клубов премьер-лиги. Во всяком случае он наверняка ставит перед собой именно такую задачу. (Артем РЯБОВОЛ)

Тимощук вновь в "Зените". Что это значит